Дорогу в сторону Талгара и Каскелена хотят расширить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением рассказал о расширении дорог в сторону Талгара и Каскелена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи, аким отвечая на вопрос жителя об экологии, отметил, что транспорт также загрязняет воздух.

Он добавил, что в городе зарегистрировано более 500 тысяч транспортных средств, ежедневно более 250 тысяч авто заезжают в город.

«Это все влияет. Заторы, которые есть в городе, все развязки, которые строятся, направлены на это (борьбу с загрязнением воздуха - прим. авт.). Для того чтобы со стороны каскеленского, капчагайского, талгарского направлений сильных заторов не было, мы сейчас с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК начали прорабатывать вопрос о расширении дорог. Если допустим по талгарской трассе у нас «двухполоска», то сейчас мы обсуждаем вопрос о расширении до «четырехполоски». Плюс по каскеленскому направлению по верхней трассе также расширить, потому что не все по нижней части ездят. Многие пользуются Верхней Каменкой, и там тоже расстраиваем вопрос о расширении», - ответил аким.