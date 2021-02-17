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    11:38, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Дорогу в сторону Талгара и Каскелена хотят расширить в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением рассказал о расширении дорог в сторону Талгара и Каскелена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе отчетной встречи, аким отвечая на вопрос жителя об экологии, отметил, что транспорт также загрязняет воздух.

    Он добавил, что в городе зарегистрировано более 500 тысяч транспортных средств, ежедневно более 250 тысяч авто заезжают в город.

    «Это все влияет. Заторы, которые есть в городе, все развязки, которые строятся, направлены на это (борьбу с загрязнением воздуха - прим. авт.). Для того чтобы со стороны каскеленского, капчагайского, талгарского направлений сильных заторов не было, мы сейчас с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК начали прорабатывать вопрос о расширении дорог. Если допустим по талгарской трассе у нас «двухполоска», то сейчас мы обсуждаем вопрос о расширении до «четырехполоски». Плюс по каскеленскому направлению по верхней трассе также расширить, потому что не все по нижней части ездят. Многие пользуются Верхней Каменкой, и там тоже расстраиваем вопрос о расширении», - ответил аким.


    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Общество Алматы Благоустройство
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