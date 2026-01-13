Дорогу к ущелью Бозжыра построят в Мангистауской области

Заказчиком проекта выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Каракия. Тендер выиграл ТОО «Ак жол құрылыс», предложившее реализовать проект за 2 513 222 944,4 тенге. С учетом налога на добавленную стоимость общая сумма контракта составила примерно 3,159 миллиарда тенге.

Будет построена дорога длиной 13,2 километра к одному из самых популярных туристических объектов региона. Наряду со строительством дороги, на территории Бозжыра началось строительство двух визит-центров. На данный момент один из них полностью завершен и будет введен в эксплуатацию в следующем туристическом сезоне.

— В настоящее время ведутся строительные работы на дороге, ведущей к ущелью Бозжыра. Общая продолжительность строительства запланирована на девять месяцев. Дорога должна быть готова к июлю 2026 года. Ранее добраться до ущелья было очень сложно, только на внедорожниках. Теперь после строительства дороги появится возможность посещать его на легковом автомобиле. Мы считаем, что это окажет положительное влияние на развитие туризма в области, — сказал заместитель акима района Каракия Санат Токенов.

Ранее сообщалось, что начато строительство визит-центра в ущелье Бозжыра в Мангистау.