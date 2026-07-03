Дорогу из Алматы до Иссык-Куля могут сократить почти в четыре раза

В Казахстане рассматривают возможность строительства прямой автомобильной дороги между Алматы и Иссык-Кулем протяженностью около 100 километров. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Айдос Кобетов на международном инвестиционном диалоге по развитию ГЧП в Казахстане.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

По его словам, в прошлом году по поручению Главы государства был сформирован перечень крупных стратегических проектов, которые предполагается реализовать с привлечением механизма государственно-частного партнерства. В их числе — строительство прямой дороги Алматы — Иссык-Куль.

Проект сопровождает Азиатский банк развития. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование, после чего документ направят на согласование и экспертизу.

— На сегодняшний день дорога от Алматы до Иссык-Куля занимает примерно 400 км. Это очень большое расстояние. В среднем где-то 6-7 часов уходит на дорогу. Иссык-Куль, несмотря на то, что он находится в соседней стране, это излюбленное место южного Казахстана и не только. Поэтому спрос туда очень большой. В этой связи, именно ориентируясь на население Казахстана, на общество, хотят вот такую международную дорогу построить. Если этот проект сейчас будет реализован, то дорога сократится практически в три раза. То есть, если сейчас она занимает 400 км, прямая дорога до Иссык-Куля через ущелья гор будет составлять примерно 100 км, — рассказал Айдос Кобетов.

Он добавил, что по итогам экспертизы будет определена экономическая целесообразность строительства для Казахстана. Аналогичную оценку проведет и Кыргызстан. Если обе стороны поддержат реализацию проекта, будет объявлен конкурс на строительство дороги.

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