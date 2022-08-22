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Дорогу близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы могут открыть в сентябре

Автор:  
Еламан Турысбеков
22 Августа 2022, 12:05
Дорогу близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы могут открыть в сентябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работы по капитальному ремонту и расширению дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы выполнены на 90%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня выполнено около 90% всех работ. По договору данный проект заканчивается 1 ноября. Но мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы, для того чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение», - сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев в Facebook .

Ранее в пресс-службе нацкомпании информировали , что проект капитального ремонта по расширению проезжей части на участке Алматы – Бишкек в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы находится на завершающем этапе.

В конце декабря прошлого года была открыта развязка возле рынка «Алтын Орда» близ Алматы.

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Фото: instagram.com/kassymbayevmeirkhat




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