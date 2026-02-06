РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:51, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Дорогу Атырау — Доссор расширят до четырех полос

    Автодорога республиканского значения Атырау — Доссор на протяжении нескольких лет остается проблемной из-за узкой проезжей части и высокого транспортного потока. Вдоль трассы расположены крупные предприятия, что увеличивает нагрузку на дорогу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жол құрылысы
    Фото: Правительство РК

    Еще в 2022 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщало о планах начать строительство четырехполосной дороги Атырау — Доссор в 2025 году. Однако до настоящего времени работы не начались.

    В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили, что реализацию проекта планируют начать в текущем году. Общая протяженность дороги составляет 86 километров. Завершить строительство планируют в течение четырех лет. Проект будет финансироваться Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках государственной гарантии. Предварительная стоимость строительства оценивается в 140 млрд тенге, при этом сумма может измениться в процессе проектирования.

    — В феврале–марте будет определен подрядчик. На разработку проектно-сметной документации отводится один год, на строительно-монтажные работы — три года. После завершения строительства подрядная организация будет обслуживать дорогу в течение семи лет, — сообщил директор Атырауского областного филиала НК «КазАвтоЖол» Арман Кайреденов.

    В настоящее время автодорога относится к третьей категории. После реализации проекта она будет переведена в первую категорию.

    В прошлом году на этом участке произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 24 человека. С начала текущего года зарегистрировано два ДТП.

    На данный момент ведутся работы по среднему ремонту участков Доссор — Кульсары и Кульсары — граница Мангистауской области. В прошлом году в эксплуатацию ввели 38 километров дороги, сейчас ремонт продолжается на 66-километровом участке при выезде из Доссора. Вопрос расширения трассы до четырех полос до границы Мангистауской области будет рассмотрен после завершения проекта Атырау — Доссор.

    Напомним, ранее сообщалось, что сроки завершения проекта по снижению транспортных заторов в Атырау были продлены еще на один год.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Ремонт дорог
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
