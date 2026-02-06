Дорогу Атырау — Доссор расширят до четырех полос

Еще в 2022 году Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщало о планах начать строительство четырехполосной дороги Атырау — Доссор в 2025 году. Однако до настоящего времени работы не начались.

В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили, что реализацию проекта планируют начать в текущем году. Общая протяженность дороги составляет 86 километров. Завершить строительство планируют в течение четырех лет. Проект будет финансироваться Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в рамках государственной гарантии. Предварительная стоимость строительства оценивается в 140 млрд тенге, при этом сумма может измениться в процессе проектирования.

— В феврале–марте будет определен подрядчик. На разработку проектно-сметной документации отводится один год, на строительно-монтажные работы — три года. После завершения строительства подрядная организация будет обслуживать дорогу в течение семи лет, — сообщил директор Атырауского областного филиала НК «КазАвтоЖол» Арман Кайреденов.

В настоящее время автодорога относится к третьей категории. После реализации проекта она будет переведена в первую категорию.

В прошлом году на этом участке произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 24 человека. С начала текущего года зарегистрировано два ДТП.

На данный момент ведутся работы по среднему ремонту участков Доссор — Кульсары и Кульсары — граница Мангистауской области. В прошлом году в эксплуатацию ввели 38 километров дороги, сейчас ремонт продолжается на 66-километровом участке при выезде из Доссора. Вопрос расширения трассы до четырех полос до границы Мангистауской области будет рассмотрен после завершения проекта Атырау — Доссор.

Напомним, ранее сообщалось, что сроки завершения проекта по снижению транспортных заторов в Атырау были продлены еще на один год.