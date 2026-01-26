13:45, 26 Январь 2026 | GMT +5
Дороги закрыли в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях
Из-за ухудшения погоды «КазАвтоЖол» ввел ограничение движения на нескольких участках автодорог по Казахстану, передает агентство Kazinform.
Мангистауская область
- на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-632 (уч. с.Бейнеу – с.Шетпе).
- на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. с.Шетпе – с.Жетыбай).
Ориентировочное время открытия дороги – 26 января в 20:00.
Восточно-Казахстанская область
- на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 1104-1191 (уч. с.Глубокое – г.Шемонаиха).
Ориентировочное время открытия дороги – 27 января в 08:00.