    13:45, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Дороги закрыли в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях

    Из-за ухудшения погоды «КазАвтоЖол» ввел ограничение движения на нескольких участках автодорог по Казахстану, передает агентство Kazinform.

    зима метель закрытие трассы қыс боран жол жабылуы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Мангистауская область

    • на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-632 (уч. с.Бейнеу – с.Шетпе).
    • на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. с.Шетпе – с.Жетыбай).

    Ориентировочное время открытия дороги – 26 января в 20:00.

    Восточно-Казахстанская область

    • на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 1104-1191 (уч. с.Глубокое – г.Шемонаиха).

    Ориентировочное время открытия дороги – 27 января в 08:00.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
