Дороги в нескольких регионах Казахстана закрыли до утра из-за непогоды

По данным «КазАвтоЖол», в Карагандинской области закрыты для всех видов транспорта участки трасс Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас на отрезке от Караганды до Ботакара, а также автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты в направлении границы с Павлодарской областью. Ориентировочно открыть движение здесь планируют утром 7 февраля.

Аналогичные меры приняты и в области Абай. Из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничено движение на трассах Семей — Кайнар и Семей — граница Российской Федерации. Ограничения охватывают участки от Семея до примыкания к магистрали Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас, а также направление к российской границе. Возобновление движения также ожидается 7 февраля.

В Павлодарской области закрыт участок автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты от границы с Карагандинской областью до поселка Шидерты.

Отдельные ограничения введены и по направлению Усть-Каменогорск — Семей. В Восточно-Казахстанской области движение временно прекращено на участке от села Герасимовка до границы области Абай, а в области Абай — от региональной границы до Семея. Открытие дороги ожидается 7 февраля к 09:00.

Кроме того, в Восточном Казахстане с 18:00 из-за метели закрыта трасса областного значения Дмитриевка — Бородулиха — Шемонаиха, 72-80 километры, от границы области Абай до поворота на Артемьевский рудник.

С 19:00 дополнительные ограничения коснулись пассажирских рейсовых автобусов и грузового транспорта. Они введены на трассе Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ в пределах Акмолинской и Павлодарской областей, а также на участке нового обхода Кордайского перевала в Жамбылской области. На этих направлениях восстановление движения планируется утром 7 февраля.

В «КазАвтоЖол» призвали водителей учитывать оперативную информацию при планировании поездок и напомнили, что актуальные данные о состоянии дорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за снегопада зафиксировали пробки в 10 баллов.