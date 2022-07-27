27 Июля 2022 15:00

Дороги в Алматы доведут до хорошего состояния к 2025 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан сообщил, что протяженность улично-дорожной сети мегаполиса составляет 3096 км, из которых 234 км в настоящее время не имеют твердого покрытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95% к 2025 году. Для этого построим 234 км новых дорог, планируем ежегодно проводить средний ремонт как минимум на 200 км дорог», - сообщил спикер.

Ержан Абжахан заявил, что в городе продолжается строительство трех развязок: ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и ул. Саина – ул. Монке би.

Стало известно, что работы на развязке ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт ведутся согласно утвержденному графику. Выкуп и изъятие земельных участков завершены. Средства выделены в полном объеме.

«В срок до 1 сентября планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечим проезд транспорта во всех направлениях. Полное завершение с учетом благоустройства планируется до конца 2022 года», - отметил замруководителя управления городской мобильности.

Работы на развязке пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова также ведутся на выкупленных участках. Полное завершение работ запланировано на 2023 год.

По строительству развязки на ул. Саина – ул. Монке би начаты подготовительные работы. Ведется корректировка проектно-сметной документации. В этом году планируются работы по переустройству коммуникаций и строительству объездных дорог, полное же завершение работ запланировано на конец следующего года.