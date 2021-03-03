Дороги ремонтируют в районах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области отремонтировано 40 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Общая протяженность автомобильных дорог в Ордабасинском районе составляет 1 335 км. Из них 73,3 км - автомобильные дороги республиканского значения, 242,8 км – областного, 81,5 км – районного значения. 85,6% дорог в районе заасфальтированы, а на 7,2 км - уложен камень. В 2020 году в районе проведен ремонт 40 улиц. Их общая протяженность составляет 68,5 километра.

В 2021 году планируется провести средний ремонт 8 автомобильных дорог районного значения (28,3 км). Также через отраслевое управление будет проведен средний ремонт двух автомобильных дорог областного значения (29,3 км).

В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» в сельских округах Караспан и Торткуль в целом на ремонт 31 улицы направлен запрос в отраслевое управление.

Средства на проведение среднего ремонта 18 улиц (31,8 км) и укладку камня будут выделены из районного бюджета.