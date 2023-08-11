Дороги ремонтируют на окраинах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева ведется строительство новых дорог в районах, которые в числе последних были присоединены к городу. На окраинах ранее отсутствовало асфальтобетонное покрытие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, в первоочередном порядке в этих районах ведется строительство инженерных сетей, затем завершающим этапом укладывается асфальт.

В Алматы в этом году планируется охватить средним ремонтом 230 улиц, протяженностью 200 км. Из них 73 км находятся в Наурызбайском и Алатауском районах. 215 улиц являются улицами районного значения. Особое внимание было уделено микрорайонам на окраинах - Алгабас, Теректи, Томирис, Карасу, Акбулак, Зердели, Шапагат, Шугыла, Таусамалы, Калкаман, Рахат, Жас Канат.

Согласно утвержденного графика, работы должны завершиться до конца октября этого года. На сегодняшний день произведена укладка асфальтобетонного покрытия на 38 улицах, протяженностью 26 км.

«По Наурызбайскому району в рамках среднего ремонта мы должны отремонтировать 13,8 км. В прошлом году мы отремонтировали 14 км. В рамках строительства дорог мы планируем построить в текущем году 6,4 км. В прошлом году мы построили 9,5 км», - сообщил на встрече с журналистами руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

По его словам, в микрорайоне «Акжар» идет строительство новых дорог на улицах, где ранее не было дорожного покрытия, общая протяженность дорог составляет 35,8 км.

«В микрорайоне «Акжар» ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. На тех улицах, где уже завершены работы по инженерным сетям, по мере готовности управлением городской мобильности будут начаты работы по строительству новых дорог. В этом году планируем построить 3 км дорог. На данном участке сейчас ведутся подготовительные работы. С учетом устройства асфальтобетонного покрытия работы на данном участке планируем завершить до 25-26 сентября. На оставшейся протяженности 32,8 км ведутся работы по инженерным сетям, по мере готовности они нам сдадут, это уже планы на следующий год», - поделился он.

В Алатауском районе в микрорайонах «Алгабас» и «Теректи» планируется ремонт дорожного покрытия на 12 улицах, протяженностью 3,7 км. На сегодняшний день работы завершены на 6 улицах, протяженностью 1,7 км. Остальные улицы будут отремонтированы до 20 сентября текущего года.

Сагындык Телибаев также рассказал о ходе среднего ремонта в микрорайоне «Алгабас».

«Вдоль улицы Ф. Онгарсыновой в Алатауском районе проводится средний ремонт с устройством тротуаров. Здесь с восточной стороны никогда тротуара не было, в этом году мы начали работу по установке тротуара для безопасности пешеходов», - добавил он.

В рамках среднего ремонта по Алатаускому району до конца года планируется отремонтировать 63 км дорог. Помимо этого, в рамках нового строительства планируется охватить 7,7 км дорог.

Средний ремонт в микрорайонах «Карасу», «Шапагат», «14 территория», «Шугыла», «Жас Канат» будет проведен после полного завершения строительства инженерных коммуникаций и предоставления акта гидроиспытаний. Средний ремонт улично-дорожной сети предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств городской улицы, дорожных сооружений по всей ширине дорожного покрытия.

При строительстве новых дорог первым слоем укладывается подстилающий слой из природно-гравийной смеси, на который укладывается слой снования из гравийно-щебёночной смеси. После этого производится укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия - первый толщиной 6 см из крупнозернистой смеси и второй толщиной 5 см из мелкозернистой смеси.

В Алматы на сегодня имеется 2746 улиц, протяженностью 3 097 км.

Стоит отметить, что в городе также продолжается средний ремонт основных магистральных дорог - проспектов Абая, Аль-Фараби и Сейфуллина. Работы уже близятся к завершению. Ремонт дорожного покрытия впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70 градусов), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем Послании народу отдельное внимание уделил качеству строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения.

«Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня. Ранее я поручал к 2025 году довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Правительству нужно взять данный вопрос под прямой контроль», - говорил ранее Глава