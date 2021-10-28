Дороги капитально отремонтируют и построят в микрорайонах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о масштабах строительства и ремонта дорог в микрорайонах, где годами не было асфальта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время прямого эфира на телеканале «Алматы» житель микрорайона «Курамыс» поинтересовался, когда на его улице сделают дорогу. Бакытжан Сагинтаев ответил, что в указанном микрорайоне на сегодняшний день из 27 улиц заасфальтировано 23. Асфальтирование всех улиц протяженностью 4,9 км планируется завершить в ближайший месяц.

Всего в Алматы в текущем году будет построено и капитально отремонтировано 93 км дорог на 341 улице в 9 микрорайонах. В настоящее время дорожные работы завершены в шести микрорайонах - Шанырак-5, Нуршашкан, Самгау, Альмерек, Кайрат, Ожет. В микрорайоне Алгабас при плане 6 км заасфальтировано 6,8 км дорог. В двух микрорайонах – Курамыс и Думан - работы планируется завершить в ноябре.

Кроме того, на 206 улицах протяженностью 201,1 км в этом году проводится средний ремонт. В прошлом было охвачено 324 улицы протяженностью 219,1 км. В настоящее время работы завершены на 197 улицах протяженностью 185,5 км. Работы по остальным 9 улицам планируется завершить до конца октября.

Вместе с тем выполнен ямочный ремонт на дорогах общей площадью 214 тысяч квадратных метров, выровнено 1247 люков. Отремонтировано покрытие на 31 км тротуаров, 65 остановочных площадках.