Дороги к туристическим объектам ремонтируют в Толебийском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития туристской отрасли в Туркестанской области ведется масштабная работа по улучшению состояния дорог к туристическим объектам. Стоит отметить, что Толебийский район - местность с массовым пребыванием туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В 2019-2020 годы проведен средний ремонт 11 км автомобильной дороги областного значения КХ-112 на участке Сайрам - Угем через населенные пункты Первое мая, Жанажол Толебийского района. За последние 15 лет здесь ремонта не было вообще.

В настоящее время по заказу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области подрядная организация ТОО «Бирлик» провела работы по опрессовке (ресайклированию) дорожного полотна, полностью обновлено асфальтовое покрытие.

Кроме того, в населенных пунктах Первое мая и Жанажол, расположенных вдоль данной дороги, были проложены тротуары, установлены светодиодные светильники. Также расчерчены дорожные разметки и пешеходные переходы, заменены две водопропускные трубы. В опасных зонах установлены дорожные барьеры, замедляющие скорость транспорта.

Прибывающие отдохнуть в Толеби теперь могут с комфортом доехать по отремонтированному дорожному полотну до нужного объекта. Значительно сократилось и время в пути. Работы по ремонту дорог в этом направлении будут продолжены.