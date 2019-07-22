Дороги из-за ремонта будут перекрыты в некоторых частях Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перекроют часть улиц в связи с дорожно-ремонтными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В «Алматы жолдары» сообщили, что с 22 июля 22:00 до 23 июля 06:00 часов будут перекрыты: улица Торайгырова - участок от улицы Мустафина до улицы Саина, улица Тимирязева - участок остановки КазНУ (частично) и проспект Абылай хана - участок от улицы Макатаева до улицы Маметовой.

«Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее», - отметили в ведомстве.