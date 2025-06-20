Дорога закрыта уже 5 лет: откроют ли проезд к БАО в Алматы

Озеро расположено в 15 километрах от Алматы, на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Это не только одна из главных природных достопримечательностей страны, но и стратегический объект, обеспечивающий мегаполис питьевой водой.

С 2020 года дорога к озеру фактически закрыта для частных машин. В 2023 году участок автодороги «Алматы — Космостанция» с 8 по 34 километр открывали лишь на месяц, после чего вновь перекрыли. Как ранее поясняла компания «КазАвтоЖол», ограничение было введено в целях обеспечения безопасности движения, а также для поддержания порядка и чистоты в особо охраняемой природной зоне.

Фото: акимат Алматы

— Проезд разрешен только служебным автомобилям национального парка, пограничной заставы, научной базы космостанции, а также метеорологическим и гидрологическим службам в соответствии с утвержденным списком, — говорилось в заявлении компании.

На запрос о текущем статусе дороги ответили не в «КазАвтоЖол», а в управлении туризма города Алматы. По информации ведомства, в феврале 2025 года автодорога «Алматы — Космостанция» (8-34 км) передана из ведения «КазАвтоЖол» в собственность акимата города.

— На сегодняшний день дорога к Большому Алматинскому озеру закрыта для автотранспорта из-за аварийного состояния дорожного полотна, угрозы камнепадов и схода горных пород. В настоящее время управление городской мобильности Алматы планирует внести корректировки в проектно-сметную документацию. Ожидается, что проект будет завершен к 2026 году. После этого начнутся строительно-монтажные работы, — сообщили в управлении.

В ведомстве поделились планами по развитию туристического потенциала озера.

— После завершения строительных работ на автодороге будет реализован комплекс мероприятий по развитию экологического туризма. Планируется обустройство экологических троп, развитие пеших туристических маршрутов и организация транспортной доступности, — говорится в сообщении.

При этом особое внимание планируется уделить бережному отношению к экосистеме озера, которое рассматривается как важное направление устойчивого туризма.

Повлияло ли закрытие дороги на экологию?

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев в ответ на запрос агентства Kazinform сообщил, что после закрытия въезда к Большому Алматинскому озеру экологическая обстановка в этом районе значительно улучшилась.

По его словам, так как озеро расположено на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, здесь регулярно проводится мониторинг. В частности, отслеживаются изменения флоры и фауны, изучается влияние туристической нагрузки на экосистему, проводится научное исследование уровня эрозии и антропогенного воздействия.

Эти работы выполняют специалисты национального парка совместно с научными организациями (РГП «Казгидромет» и университетскими экспедициями).

Фото: акимат Алматы

— По итогам исследований с момента закрытия дороги для частных автомобилей в районе озера снизилось уплотнение почвы и травяного покрова, значительно уменьшилось количество мусора, стали чаще появляться дикие животные. Ограничение массового автотранспорта помогает сохранить природную среду, — отметил вице-министр.

В настоящее время на дороге к озеру круглосуточно дежурят сотрудники национального парка и полиции Алматы.

Ведомство предупреждает, что за несанкционированный въезд на территорию особо охраняемого природного объекта предусмотрена административная ответственность.

Стоит ли вновь открывать дорогу?

Депутат маслихата Алматы и эколог Тимур Елеусизов считает, что открывать дорогу для частных автомобилей нецелесообразно. По его мнению, так как Большое Алматинское озеро относится к рекреационной зоне, увеличивать количество машин и людей здесь не стоит.

— Запрет на въезд автотранспорта был правильным решением. Это уже дало хорошие результаты. В район озера вновь начали спускаться дикие животные, в том числе снежные барсы. Если снова разрешить движение личного автотранспорта, мы их больше не увидим в окрестностях БАО, — считает эколог.

Он подчеркнул, что усиление транспортного и людского потока нарушает миграционные пути диких животных.

— Из-за шума они могут сменить маршруты и уйти в сторону Кыргызстана. Кроме того, это снова приведет к росту количества мусора, — пояснил он.

Фото: Александр Павский / МИА «Казинформ».

Появится ли специальный транспорт к озеру?

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев сообщил, что в настоящее время прорабатывается проект организации перевозок к озеру на специальных экологических (электрических) автобусах с привлечением частных инвесторов.

— Совместно с городским акиматом разрабатываются механизмы сохранения экологического баланса при обеспечении туристической доступности. Также планируется установка специальных защитных сеток вдоль дороги для снижения риска камнепадов. После выполнения всех мер безопасности доступ к озеру будет организован в формате контролируемого туризма, — сообщил он.

Напомним, в 2023 году экологи уже предлагали закрыть дорогу к Большому Алматинскому озеру для личных автомобилей и доставлять туристов только на экологическом транспорте.

В 2023 году на Большом Алматинском озере открылась новая кемпинг-зона, которая представляет собой оборудованную площадку для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой.