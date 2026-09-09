Дорога в трещинах и колеях: в акимате области Жетісу отреагировали на жалобу

В акимате области Жетісу отреагировали на жалобу жителя на состояние автомобильной дороги областного значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с состоянием дорожного покрытия ранее появилось в социальных сетях. Его автор показал многочисленные трещины и глубокую колею, образовавшуюся на проезжей части.

По словам мужчины, глубина колеи на отдельных участках визуально может достигать около 15 сантиметров. В кадр также попали проезжающие по дороге большегрузы. Автор видео предположил, что движение тяжелого транспорта могло повлиять на состояние покрытия, и призвал ответственные органы принять меры.

На публикацию отреагировал советник акима области по коммуникациям Мади Шакенов. Он сообщил, что речь идет об автомобильной дороге «Талдықорган — Үштөбе — Быжы — Мұқыры», которая относится к дорогам областного значения.

— В рамках гарантийных обязательств подрядной организации предусмотрено устранение выявленных дефектов и восстановление дорожного покрытия. Соответствующие работы будут выполнены до середины октября текущего года в соответствии с установленными требованиями и условиями гарантийного срока, — сообщил Мади Шакенов.

По его словам, ситуация находится на контроле. После завершения ремонтных работ дорожное покрытие должны привести в надлежащее состояние.

Ранее сообщалось, что проверка качества дорог в области Жетісу выявила более 100 несоответствий.