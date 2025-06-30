«Дорога развития»: Турция и Ирак создают экономический коридор в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный проект «Дорога развития», пролегающий от иракского порта Фао до турецкой границы, принесет масштабную экономическую выгоду всему региону и укрепит геополитическое положение страны как важнейшего транспортного узла между Востоком и Западом.

Выступая на Форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле, Эрдоган подчеркнул, что нестабильность в регионе, включая напряженность в Ормузском проливе и воздушном пространстве Ближнего Востока, делает вопрос надежных и безопасных транспортных маршрутов как никогда актуальным.

Международный коридор от Персидского залива до Европы

Проект «Дорога развития» предусматривает строительство современного железнодорожного и автомобильного коридора протяженностью 1 200 километров, который соединит южный иракский порт Фао с турецкой территорией. В перспективе это позволит поставлять грузы из стран Персидского залива и Азии в Европу, минуя узкие и рискованные морские пути.

Фото: yirmidort.tv

Экономический эффект – миллиарды долларов и тысячи рабочих мест

По словам Эрдогана, этот проект позволит трансформировать географические преимущества Турции в устойчивый экономический рост.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), частью которого станет «Дорога развития», обладает потенциалом для ежегодного железнодорожного товарооборота на сумму около $75 млрд. В рамках его реализации ожидается производственный эффект в размере $114 млрд и создание около 144 тысяч рабочих мест ежегодно.

В 10-летней перспективе, как отметил президент Турции, производственный эффект составит свыше $50 млрд, при этом будет создано в среднем 63 тысячи рабочих мест в год.

Региональное сотрудничество как ключ к будущему

Эрдоган также подчеркнул, что «Дорога развития» – это не только инфраструктурный проект, но и стратегическая инициатива, укрепляющая экономическое сотрудничество между Турцией, Ираком и другими странами региона.

При этом проект открывает Ираку прямой сухопутный выход к Европе, что может значительно стимулировать восстановление экономики страны и усилить ее роль в международной логистике.

Ранее мы писали о том, как Средний коридор меняет глобальную экономику. Казахстан вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией активно вовлечен в развитие совместного транспортного потенциала, особенно ТМТМ.