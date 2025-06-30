«Дорога развития»: Турция и Ирак создают экономический коридор в Европу
Турция и Ирак запустят новый евразийский транспортный маршрут, который будет являться частью Среднего коридора, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международный проект «Дорога развития», пролегающий от иракского порта Фао до турецкой границы, принесет масштабную экономическую выгоду всему региону и укрепит геополитическое положение страны как важнейшего транспортного узла между Востоком и Западом.
Выступая на Форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле, Эрдоган подчеркнул, что нестабильность в регионе, включая напряженность в Ормузском проливе и воздушном пространстве Ближнего Востока, делает вопрос надежных и безопасных транспортных маршрутов как никогда актуальным.
Международный коридор от Персидского залива до Европы
Проект «Дорога развития» предусматривает строительство современного железнодорожного и автомобильного коридора протяженностью 1 200 километров, который соединит южный иракский порт Фао с турецкой территорией. В перспективе это позволит поставлять грузы из стран Персидского залива и Азии в Европу, минуя узкие и рискованные морские пути.
Экономический эффект – миллиарды долларов и тысячи рабочих мест
По словам Эрдогана, этот проект позволит трансформировать географические преимущества Турции в устойчивый экономический рост.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), частью которого станет «Дорога развития», обладает потенциалом для ежегодного железнодорожного товарооборота на сумму около $75 млрд. В рамках его реализации ожидается производственный эффект в размере $114 млрд и создание около 144 тысяч рабочих мест ежегодно.
В 10-летней перспективе, как отметил президент Турции, производственный эффект составит свыше $50 млрд, при этом будет создано в среднем 63 тысячи рабочих мест в год.
Региональное сотрудничество как ключ к будущему
Эрдоган также подчеркнул, что «Дорога развития» – это не только инфраструктурный проект, но и стратегическая инициатива, укрепляющая экономическое сотрудничество между Турцией, Ираком и другими странами региона.
При этом проект открывает Ираку прямой сухопутный выход к Европе, что может значительно стимулировать восстановление экономики страны и усилить ее роль в международной логистике.
Ранее мы писали о том, как Средний коридор меняет глобальную экономику. Казахстан вместе с Азербайджаном, Грузией и Турцией активно вовлечен в развитие совместного транспортного потенциала, особенно ТМТМ.