Дорога провалилась в Алматы

В микрорайоне Нур Алатау в Алматы из-за сильных осадков провалилась часть дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

По данным акимата Алматы, 22 марта в микрорайоне Нур Алатау по улице К. Салыкова при обильных осадках произошел обвал части дороги. Подрядной организацией ведутся работы по засыпке обваленных участков.

Также сообщается, что в 2014 году к городу был присоединен микрорайон Нур-Алатау, в том числе улица К.Салыкова, по которой отсутствует арычная система. В целях предотвращения подтоплений, по заявке районного акимата вышеуказанная улица была добавлена в проект по строительству и реконструкции арычных сетей и ливневой канализации в центральной части города.

В рамках реализации данного проекта подрядной организацией ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» в 2023 году были начаты работы по строительству отводной арычной системы по улице К.Салыкова общей протяжённостью 1350 метров. На сегодня завершены работы по устройству арычной сети заколонной циркуляции (ЗКЦ) 1000 метров.

Строительно-монтажные работы по улице К. Салыкова планируется завершить до конца апреля текущего года, с восстановлением асфальтного покрытия по линии траншеи.