    14:11, 28 Ноябрь 2025

    Дополнительно 24 млрд тенге будет направлено в реальный сектор экономики Астаны

    В поступлениях столичного бюджета 67% процентов — собственные доходы. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Астаны Айжан Тугельбаева на внеочередном заседании городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам А. Тугельбаевой, проведенный анализ собственных доходов бюджета Астаны показал, что есть возможность увеличить план по поступлениям на 2025 на 44,8 миллиарда тенге. 

    — В рамках данного уточнения бюджета на потребности социальной сферы будет направлено девять миллиардов 150 миллионов тенге, на поддержку реального сектора 23 миллиарда 776 миллионов тенге. На содержание и развитие территории городских районов 14 миллиардов 250 миллионов тенге. Кроме того, с учетом фактических затрат, в рамках ключевых бюджетных программ произведено перераспределение на общую сумму 15 миллиардов 590,3 миллиона тенге. Принятие данных изменений позволит достичь более качественного уровня сбалансированности бюджета, с учетом обязательств и приоритетов развития города. По направлению социальной сферы, на развитие объектов и оказание специальных социальных услуг дополнительно предлагается поддержать 561,8 миллиона тенге. На размещение государственного образовательного заказа в средних школах — шесть миллиардов 587,5 миллиона тенге, на проведение культурных и спортивных мероприятий — 521 миллион тенге, — сказала А.Тугельбаева.

    Спикер также назвала дополнительные суммы, предусмотренные на развитие других сфер. В частности, на реализацию молодежной политики и развитие языков выделяется дополнительно 155,8 миллиона тенге.

    Перераспределение средств произведено с учетом фактически охваченного контингента и оказанных услуг, а также возникшей экономии по результатам государственных закупок. Общий объем уточненного бюджета столицы на 2025 год составляет 1 триллион 790 миллиардов 633 миллионов тенге, из которых 67% процентов — собственные доходы городского бюджета. Доля бюджета развития доведена до 22% против 12% в 2024 году, социальные обязательства обеспечены в полном объеме. 

    А. Тугельбаева также отметила, что изменения, вносимые в бюджет столицы разработаны с учетом предложений депутатов маслихата. 

    После обсуждения депутаты поддержали проект изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025–2027 годы».

    Ранее мы писали, что в Астане реализуют 140 производств. 

    Бюджет Астана Экономика
