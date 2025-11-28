Дополнительно 24 млрд тенге будет направлено в реальный сектор экономики Астаны
В поступлениях столичного бюджета 67% процентов — собственные доходы. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Астаны Айжан Тугельбаева на внеочередном заседании городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazіnform.
По словам А. Тугельбаевой, проведенный анализ собственных доходов бюджета Астаны показал, что есть возможность увеличить план по поступлениям на 2025 на 44,8 миллиарда тенге.
— В рамках данного уточнения бюджета на потребности социальной сферы будет направлено девять миллиардов 150 миллионов тенге, на поддержку реального сектора 23 миллиарда 776 миллионов тенге. На содержание и развитие территории городских районов 14 миллиардов 250 миллионов тенге. Кроме того, с учетом фактических затрат, в рамках ключевых бюджетных программ произведено перераспределение на общую сумму 15 миллиардов 590,3 миллиона тенге. Принятие данных изменений позволит достичь более качественного уровня сбалансированности бюджета, с учетом обязательств и приоритетов развития города. По направлению социальной сферы, на развитие объектов и оказание специальных социальных услуг дополнительно предлагается поддержать 561,8 миллиона тенге. На размещение государственного образовательного заказа в средних школах — шесть миллиардов 587,5 миллиона тенге, на проведение культурных и спортивных мероприятий — 521 миллион тенге, — сказала А.Тугельбаева.
Спикер также назвала дополнительные суммы, предусмотренные на развитие других сфер. В частности, на реализацию молодежной политики и развитие языков выделяется дополнительно 155,8 миллиона тенге.
Перераспределение средств произведено с учетом фактически охваченного контингента и оказанных услуг, а также возникшей экономии по результатам государственных закупок. Общий объем уточненного бюджета столицы на 2025 год составляет 1 триллион 790 миллиардов 633 миллионов тенге, из которых 67% процентов — собственные доходы городского бюджета. Доля бюджета развития доведена до 22% против 12% в 2024 году, социальные обязательства обеспечены в полном объеме.
А. Тугельбаева также отметила, что изменения, вносимые в бюджет столицы разработаны с учетом предложений депутатов маслихата.
После обсуждения депутаты поддержали проект изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025–2027 годы».
