В Астане реализуют 140 производств

По итогам девяти месяцев 2025 года Астана сохранила лидерство по объему инвестиций в экономику. Показатель вырос на 37% и достиг 1,7 трлн тенге. Частные вложения также увеличились – на 22% до 1,1 трлн тенге. Основная доля инвестиций направляется в недвижимость, транспорт, промышленность, образование, финансовый и страховой секторы.

– В Астане существуют две экономические зоны. Первая – «Астана Жаңа қала», вторая – «Астана Технополис». У каждого участка есть свои направления, например промышленное и социальное. На первой территории расположены крупные заводы, и большая часть проектов ориентирована на экспорт в страны СНГ. Стоит отдельно отметить, что в Астане проводится большая работа по привлечению инвестиций – особое внимание уделяется условиям для инвесторов и сопровождению проектов, – рассказал директор департамента администрирования индустриальных зон Алмат Алимбай.

В индустриальном парке уже действует предприятие по производству сборных железобетонных конструкций и изделий, финансируемое за счет инвестиций из Турции. Это крупный многопрофильный комплекс, который развивается одновременно в 11 направлениях: от строительства и девелопмента до медицины, авиации, энергетики, горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства и IT.

Комплекс состоит из пяти предприятий, где производится медицинская и офисная мебель, медицинское оборудование, модульные сооружения и металлоконструкции, а также окна и витражи.

– Производства таких изделий в Казахстане пока нет. Ранее при строительстве больниц оборудование доставляли из Чехии, Турции и Китая. Логистика, таможня и прочие процессы делали поставки сложными. Если же производство будет налажено здесь, местные специалисты освоят технологию, изделия смогут поставляться в течение 1-3 месяцев и по более выгодным ценам. В результате снизится объем импорта, уменьшатся валютные расходы Казахстана, а местные кадры получат работу и опыт. Выигрывают все – и рынок, и государство, и предприятия, – отметил директор компании Мурат Четин.

Фото: Kazinform

Примечательным также стал завод, специализирующийся на модульном строительстве и производстве готовых домокомплектов по технологии объемно-блочного домостроения. Это единственное предприятие в Казахстане и Центральной Азии, работающее по технологии, которая позволяет существенно сократить сроки возведения объектов, снизить их себестоимость и повысить доступность жилья для населения.

Ежегодно завод выпускает модульные конструкции в объеме, достаточном для строительства около 200 тысяч квадратных метров жилья, и он ориентирован исключительно на внутренний рынок. На предприятии перед трудоустройством сотрудники проходят обучение профессиональным навыкам. Сегодня здесь работают около 500 специалистов.

– На сегодняшний день мы обучили 40 человек, и 63% из них уже трудоустроены на заводе. Производительность труда за последние три года выросла в два раза. В среднем один сотрудник выпускает 1,6 изделия в месяц. Такой рост связан с переходом на префабрикацию: продукция производится в заводских условиях, поэтому на процесс не влияют погодные и внешние факторы. На данный момент доля казахстанского сырья в используемых материалах составляет около 60%, – отметил директор строительного завода Валерий Зорин.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Другое предприятие – завод по выпуску сэндвич-панелей, востребованных при возведении промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов. Предприятие оснащено автоматизированной производственной линией и выпускает до 1,8 миллиона квадратных метров продукции в год. На предприятии трудятся около 100 специалистов, прошедших специальное обучение у инженеров для работы с современным оборудованием и технологиями.

– Средняя скорость производства – 8-9 квадратных метров в минуту. Это значительно выше показателей других аналогичных предприятий. В первую очередь мы обеспечиваем потребности отечественного рынка. Внутри страны мы активно поставляем крупные объемы в различные регионы Казахстана. При этом в планах поставлять нашу продукцию по линии особой экономической зоны. Уже поступали заявки из Кыргызстана и России, – подчеркнул главный инженер завода Дмитрий Лебедев.

Фото: Kazinform

Согласно информации Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, ведется также работа по созданию Логистического парка на территории СЭЗ «Астана-Технополис». Сформирован пул отечественных и иностранных инвесторов, заинтересованных в строительстве транспортно-логистических центров.

– В рамках этого пула в столице реализуются 127 проектов на сумму 2,2 трлн тенге, которые предусматривают создание 24,5 тысячи рабочих мест. Для оперативного решения вопросов бизнеса при акимате действует Региональный инвестиционный штаб. С момента его запуска проведено 23 заседания, на которых рассмотрено более 400 обращений инвесторов, – сообщили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

Несмотря на масштабность первой индустриальной зоны, промышленный сектор Астаны продолжает развиваться. В столице начато строительство Индустриального парка №2 по принципам государственно-частного партнерства. В рамках проекта планируется реализовать более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге и создать более 7 тысяч рабочих мест.

Развитие промышленности остается одним из стратегических направлений. В 2024 году рост обрабатывающего сектора превысил 10%, достигнув 2,5 трлн тенге. В 2025 году ожидается дальнейший рост на 7% за счет введения новых производственных мощностей.

Отметим, в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по диверсификации экономики Правительство внедряет меры по модернизации производств и привлечению инвестиций. Подробнее о развивающихся секторах – в материале.