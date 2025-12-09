РУ
    10:22, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники в Казахстане

    Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда в зимний период. Эти поезда позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    поезд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

     Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:

    • №201/202 «Алматы-2 – Астана-1»
    Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.
    Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.

    • №203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент»
    Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
    Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года."

    • №257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол»
    Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
    Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

    Составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.

    Продажа билетов доступна на официальном сайте bilet.railways.kz. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом.

    Если в момент покупки билеты отсутствуют, пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания». Она позволяет получить место при его появлении — система автоматически уведомит пассажира через личный кабинет или SMS. Услуга доступна через сайт и билетные кассы, оформляется не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда.

    Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте tablo-railways.kz.

    Напомним, с 14 декабря будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск». С 15 декабря поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день. 

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
