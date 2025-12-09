Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники в Казахстане
Национальный перевозчик запускает дополнительные поезда в зимний период. Эти поезда позволят перевезти порядка 23 тысяч пассажиров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:
• №201/202 «Алматы-2 – Астана-1»
Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.
• №203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент»
Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года."
• №257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол»
Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.
Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.
Составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.
Продажа билетов доступна на официальном сайте bilet.railways.kz. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом.
Если в момент покупки билеты отсутствуют, пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания». Она позволяет получить место при его появлении — система автоматически уведомит пассажира через личный кабинет или SMS. Услуга доступна через сайт и билетные кассы, оформляется не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда.
Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте tablo-railways.kz.
Напомним, с 14 декабря будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск». С 15 декабря поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день.