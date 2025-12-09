Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники в Казахстане

Дополнительные рейсы будут организованы по следующим направлениям:



• №201/202 «Алматы-2 – Астана-1»

Отправление из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2025 года и 2, 4 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря 2025 года, а также 3 и 5 января 2026 года.



• №203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент»

Отправление из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Отправление из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года."



• №257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол»

Отправление из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря 2025 года и 2 января 2026 года.

Отправление из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря 2025 года и 4 января 2026 года.

Составы будут включать стандартные купейные и плацкартные вагоны. Помимо этого, по востребованным направлениям в составы действующих поездов предусмотрено включение 584 дополнительных прицепок, что обеспечит свыше 30 тысяч дополнительных мест.

Продажа билетов доступна на официальном сайте bilet.railways.kz. Национальный перевозчик рекомендует пассажирам планировать поездки заранее и приобретать билеты заблаговременно, так как даты новогоднего периода традиционно пользуются высоким спросом.

Если в момент покупки билеты отсутствуют, пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания». Она позволяет получить место при его появлении — система автоматически уведомит пассажира через личный кабинет или SMS. Услуга доступна через сайт и билетные кассы, оформляется не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда.

Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте tablo-railways.kz.

Напомним, с 14 декабря будет запущен новый маршрут поезда № 145/146 «Астана — Омск». С 15 декабря поезд Тальго № 105/106 «Алматы — Петропавловск» начнет курсировать с периодичностью через день.