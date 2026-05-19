Дополнительные авиарейсы запустят между Астаной и Урумчи

Об увеличении частоты рейсов по возобновленному маршруту Астана — Урумчи — Астана в период с 21 августа 2026 года по 24 октября 2026 года, сообщили в авиакомпании FlyArystan, передает агентство Kazinform.

В указанный период будет введена дополнительная частота выполнения рейсов:

дополнительный рейс из Астаны в Урумчи будет выполняться по пятницам, дополнив действующее расписание полетов по вторникам, четвергам и воскресеньям;

дополнительный обратный рейс из Урумчи в Астану назначен на субботу — помимо уже выполняемых рейсов по понедельникам, средам и пятницам.

Урумчи продолжает оставаться одним из ключевых направлений в международной маршрутной сети FlyArystan и важным транспортным и деловым центром западного Китая. Город играет значимую роль как важный узел для торговых и бизнес-связей между Казахстаном и Китаем.

Ранее сообщалось о том, что планируется запуск международных рейсов в Урумчи из ВКО.