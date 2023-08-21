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    14:14, 21 Август 2023 | GMT +6

    Дополнительные поезда запустят в метро Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С сентября в Алматы интервал движения поездов в метро сократится до 6 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Недавно аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что требования к качеству и скорости общественного транспорта постоянно повышаются. По его словам, востребованность метро в мегаполисе доказывает рост пассажиропотока с увеличением сети подземных маршрутов.

    «После открытия в мае прошлого года двух новых станций пассажиропоток вырос в 2,6 раза с 35 тысяч до 90 тысяч поездок ежедневно. С сентября текущего года добавляются три подвижных состава, что позволит снизить интервал движения до 6 минут», – проинформировал аким Алматы Ерболат Досаев.

    Глава города добавил, что в 2025 году запланировано завершение строительство станции «Калкаман», ведется разработка проектно-сметной документации на три новых станции в западном направлении до рынка «Барлык».

    С ноября 2021 года в метрополитене Алматы сократили интервал движения поездов с 10 до 7 минут в часы пик.


    Теги:
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