Доплаты за особые условия труда установили гражданским служащим на Байконуре
Правительство РК утвердило постановление, вносящее изменения в систему оплаты труда гражданских служащих и работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, передает агентство Кazinform.
Согласно документу:
- утверждена новая классификация должностей гражданских служащих (кроме квалифицированных рабочих) и работников бюджетных организаций по функциональным блокам.
- определены коэффициенты для исчисления должностного оклада (ДО) для государственных служащих и работников бюджетных организаций, а также тарифные ставки для рабочих.
- прописаны условия оплаты труда, включая стимулирующие надбавки, премии и материальную помощь, с указанием источников финансирования за счет экономии средств организации.
- введено новое приложение, уточняющее отдельные условия начисления зарплаты.
Гражданским служащим республиканского государственного учреждения «Байконырбаланс» Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития установлены доплаты:
- за работу на территории города Байконур с особым режимом функционирования;
- за работу с космической техникой;
- за выездной характер работы на территории космодрома «Байконур» — 70 % от должностного оклада за особые условия труда.
Документ вступает в силу с 16 февраля 2026 года.
