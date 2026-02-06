Доплаты за особые условия труда установили гражданским служащим на Байконуре

Согласно документу:

утверждена новая классификация должностей гражданских служащих (кроме квалифицированных рабочих) и работников бюджетных организаций по функциональным блокам.

определены коэффициенты для исчисления должностного оклада (ДО) для государственных служащих и работников бюджетных организаций, а также тарифные ставки для рабочих.

прописаны условия оплаты труда, включая стимулирующие надбавки, премии и материальную помощь, с указанием источников финансирования за счет экономии средств организации.

введено новое приложение, уточняющее отдельные условия начисления зарплаты.

Гражданским служащим республиканского государственного учреждения «Байконырбаланс» Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития установлены доплаты:

за работу на территории города Байконур с особым режимом функционирования;

за работу с космической техникой;

за выездной характер работы на территории космодрома «Байконур» — 70 % от должностного оклада за особые условия труда.

Документ вступает в силу с 16 февраля 2026 года.

