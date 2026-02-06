РУ
    15:22, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Доплаты за особые условия труда установили гражданским служащим на Байконуре

    Правительство РК утвердило постановление, вносящее изменения в систему оплаты труда гражданских служащих и работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, передает агентство Кazinform.

    Байконур
    Фото: Казкосмос

    Согласно документу:

    • утверждена новая классификация должностей гражданских служащих (кроме квалифицированных рабочих) и работников бюджетных организаций по функциональным блокам. 
    • определены коэффициенты для исчисления должностного оклада (ДО) для государственных служащих и работников бюджетных организаций, а также тарифные ставки для рабочих. 
    • прописаны условия оплаты труда, включая стимулирующие надбавки, премии и материальную помощь, с указанием источников финансирования за счет экономии средств организации. 
    • введено новое приложение, уточняющее отдельные условия начисления зарплаты.

    Гражданским служащим республиканского государственного учреждения «Байконырбаланс» Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития установлены доплаты: 

    • за работу на территории города Байконур с особым режимом функционирования;
    • за работу с космической техникой; 
    • за выездной характер работы на территории космодрома «Байконур» — 70 % от должностного оклада за особые условия труда.

    Документ вступает в силу с 16 февраля 2026 года.

    Ранее в Правительстве рассказали, что будет с зарплатами в частном и квазигоссекторе.

    Байконур НПА Зарплата
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
