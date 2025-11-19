РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:48, 19 Ноябрь 2025

    Что будет с зарплатами в частном и квазигоссекторе, рассказали в Правительстве РК

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как Правительство планирует повышать доходы населения, занятого в частном и квазигоссекторе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лесхоз, энергетика и связь: в каких отраслях Казахстана выросла зарплата
    Фото: БНС АСПИР

    Он отметил, что Правительство напрямую не может влиять на частный сектор.

    — Честно говоря, номинальный рост зарплат по итогам девяти месяцев составил 10%. Реальный рост — минус, вы знаете, это связано с ростом инфляции прежде всего. Но год еще не закончился. Когда мы говорим о доходах населения, это не только зарплаты. Вы же знаете прекрасно, в конце года будут выдаваться там 13-е зарплаты. Это зависит от того, выдает ли коллективу премии руководитель, какие-то доплаты и другое, — сказал Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

    Министр также подчеркнул, что частный бизнес активно поднимает уровень заработных плат своим сотрудникам.

    — Сейчас средняя заработная плата — 429 тысяч. Вы знаете, это увеличение на 10% идет. Это постоянная работа. Наша задача — сделать так, чтобы инфляция не съедала доходы населения. И когда мы говорим о том, что мы реальные доходы населения будем на 2-3 процента поднимать, это значит, инфляция плюс 2-3%, номинальный рост должен быть, — добавил он.

    Напомним, сегодня в Правительстве представили план по повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

