Донерную в центре Алматы снесли в четвертый раз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четвертый раз снесли донерную в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении градостроительного контроля отметили, что известное среди алматинцев кафе «Алматы донер» находилось на пересечении улиц Абая - Масанчи и его сносили четыре раза.

«Незаконный статус пристройки был установлен судом еще в 2016 году, после чего последовал снос. Тем не менее собственник бизнеса настойчиво продолжает предпринимать попытки - уже в четвертый раз здесь проходит снос на разных этапах строительства. Накануне работы были пресечены на этапе установки металлического каркаса», - сообщили в управлении.

Напомним, вчера стало известно о сносе на улице Гоголя летней терассы ресторана, которая, как оказалось, построена на землях государственного фонда.