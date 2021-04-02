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    16:36, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Донерную в центре Алматы снесли в четвертый раз

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В четвертый раз снесли донерную в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении градостроительного контроля отметили, что известное среди алматинцев кафе «Алматы донер» находилось на пересечении улиц Абая - Масанчи и его сносили четыре раза.

    «Незаконный статус пристройки был установлен судом еще в 2016 году, после чего последовал снос. Тем не менее собственник бизнеса настойчиво продолжает предпринимать попытки - уже в четвертый раз здесь проходит снос на разных этапах строительства. Накануне работы были пресечены на этапе установки металлического каркаса», - сообщили в управлении.

    Напомним, вчера стало известно о сносе на улице Гоголя летней терассы ресторана, которая, как оказалось, построена на землях государственного фонда.


    Теги:
    Строительство Алматы
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