Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева на G20 в Майами

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Truth Social.

Он рассказал, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили важность урегулирования продолжающихся конфликтов и расширения торговли и сотрудничества между странами.

Трамп также заявил о намерении пригласить Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите G20, который пройдет в следующем году в Майами.

Ранее сообщалось о том, что состоялся продолжительный телефонный разговор Токаева и Трампа. В завершение беседы Глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время.