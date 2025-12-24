20:23, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева на G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся замечательном телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform.
Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Truth Social.
Он рассказал, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили важность урегулирования продолжающихся конфликтов и расширения торговли и сотрудничества между странами.
Трамп также заявил о намерении пригласить Касым-Жомарта Токаева принять участие в саммите G20, который пройдет в следующем году в Майами.
Ранее сообщалось о том, что состоялся продолжительный телефонный разговор Токаева и Трампа. В завершение беседы Глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время.