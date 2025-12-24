РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Состоялся продолжительный телефонный разговор Токаева и Трампа

    Президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Состоялся продолжительный телефонный разговор Токаева и Трампа
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре текущего года.

    Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле».

    Поэтому Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

    Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского Президента, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США.

    В завершение Глава нашего государства пригласил Дональда Трампа совершить визит в Казахстан в удобное для него время и выразил уверенность, что это событие станет историческим.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Международные отношения США Дональд Трамп
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают