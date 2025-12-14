Доминго, HAUSER и Димаш — мировая премьера пройдет в Будапеште

Мировая премьера объединит трех выдающихся артистов, чье совместное творчество станет редчайшим явлением в современной музыке.

В программе вечера — эксклюзивные новые аранжировки и специальные совместные номера, созданные специально для этого проекта.

Международная творческая команда готовит постановку, основанную на инновационном визуальном дизайне и передовых акустических технологиях, чтобы подарить зрителям концерт-погружение.

Музыкальным руководителем выступит Петер Пейцик — удостоенный премии Листа композитор и дирижер, известный работой на стыке классики, кроссовера и симфоник-рока.

Полноценный симфонический оркестр в сопровождении ритм-секции станет богатейшей основой для раскрытия уникальных музыкальных вселенных трех артистов.

Доминго привнесет на сцену непревзойденное оперное наследие, HAUSER — свой фирменный кроссовер-стиль и харизматичную энергию, а Димаш Кудайберген — невероятный вокальный диапазон и любовь многомиллионной аудитории.

Концерт состоится на площадке MVM Dome в Будапеште 18 апреля 2026 года.

Билеты поступят в продажу в 10:00 13 декабря.

Напомним, 12 декабря Димаш Кудайберген представил свое шоу «Stranger» на самой известной арене Латвии.