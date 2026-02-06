Домашнее насилие в Таджикистане: выросло число преступлений

На отчетной пресс-конференции председатель Комитета по делам женщин и семьи РТ Бунафша Файзиддинзода сообщила, что всего в ведомство поступило 3 609 жалоб на насилие в отношении женщин, или на 367 случаев больше прошлогоднего показателя.

— Из них было зарегистрировано 3 423 преступления в отношении женщин, что на 177 случаев превышает показатели 2024 года. Кроме того, в отношении молодых девушек зафиксировано 288 преступлений, что на 80 случаев больше, чем в 2024 году, — заявила спикер.

Она отметила, что в отчетный период также увеличилось число обращений по факту насилия в отношении мужчин со стороны женщин. Было зафиксировано 590 подобных обращений, что на 36 больше, чем годом ранее.

Ранее в Кыргызстане ввели электронный мониторинг семейных агрессоров.