Домашнее молоко назвали причиной отравления юных спортсменов в Жамбылской области

Санитарные врачи завершили расследование январской вспышки в Меркенском районе Жамбылской области, после которой медицинская помощь понадобилась 21 участнику учебно-тренировочных сборов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вечером 21 января из зоны отдыха «Туран» в районную больницу доставили юных борцов из Кызылординской области. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет находились в Мерке на спортивных сборах. Изначально им поставили диагноз «гастроэнтерит неустановленной этиологии».

После происшествия специалисты отобрали лабораторные пробы у пациентов и исследовали продукты питания, которыми кормили спортсменов. По итогам санитарно-эпидемиологического расследования у пострадавших диагностировали стафилококковый энтерит.

Источник бактерии Staphylococcus aureus выявили у поставщика домашнего молока и кефира. Всего в результате вспышки пострадал 21 человек, в том числе 13 детей младше 14 лет.

Во время внеплановой проверки объекта специалисты выявили многочисленные нарушения. В частности, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие объекта установленным требованиям. Кроме того, сотрудники не прошли обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение.

Проверяющие также выявили нарушения условий приготовления и хранения продуктов. В холодильниках рядом с сырым мясом находились вареная конина и казы, а на складе муку, овощи и другие продукты хранили прямо на полу. Температурный режим и уровень влажности не контролировались из-за отсутствия необходимых измерительных приборов.

На горох, чечевицу, макароны, специи, сливочное масло, чай и хлеб не представили документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Также отсутствовали протоколы ветеринарно-санитарной экспертизы на говядину, сазана и судака.

Помимо этого, в заведении не было технологических карт приготовления блюд и программы производственного контроля. Разделочный инвентарь не имел маркировки и использовался не по назначению, а сотрудники не проходили ежедневный осмотр на наличие признаков инфекционных и кожных заболеваний.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, деятельность объекта была запрещена, а десять работников отстранили от работы. При этом в ведомстве не уточнили, на какой срок введены ограничения и какой именно вид деятельности был приостановлен. Между тем, судя по публикациям на странице зоны отдыха «Туран» в Instagram, сейчас объект продолжает работать.

За неисполнение мер оперативного реагирования на индивидуального предпринимателя наложили штраф в размере 302 750 тенге. Еще 484 400 тенге назначил Меркенский районный суд за нарушение требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Общая сумма штрафов составила 787 150 тенге.

Ранее в Жамбылской области проверяли факт массового отравления детей. Позже стало известно, что в больницу доставили 21 участника учебно-тренировочных сборов.