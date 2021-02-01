Дома в восточном стиле появятся в центре Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане началось строительство жилого комплекса «Keruen Sarai», который будет выполнен в восточном стиле и расположится в самом центре духовной столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

АО «СПК «Туркестан» совместно с партнер-инициатором реализует проект по строительству нового жилого комплекса «Keruen Sarai». Жилой комплекс в восточном стиле будет возведен в культурно-духовном центре города Туркестана, недалеко от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи.

Через территорию строящегося комплекса проходит основная пешеходная аллея города, а вокруг располагаются новые городские объекты и достопримечательности. С восточной стороны к комплексу прилегает парковая зона, а на дворовой территории жилого комплекса будут посажены деревья.

Первая очередь застройки ЖК «Keruen Sarai» будет состоять из 9 малоэтажных блоков. Всего в комплексе предусмотрено строительство 1-,2- и 3-комнатных квартир и двухэтажных таунхаусов. На одной площадке будут располагаться не более двух квартир, а таунхаусы иметь собственные входные группы и террасы.



