Дома в восточном стиле появятся в центре Туркестана
АО «СПК «Туркестан» совместно с партнер-инициатором реализует проект по строительству нового жилого комплекса «Keruen Sarai». Жилой комплекс в восточном стиле будет возведен в культурно-духовном центре города Туркестана, недалеко от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи.
Через территорию строящегося комплекса проходит основная пешеходная аллея города, а вокруг располагаются новые городские объекты и достопримечательности. С восточной стороны к комплексу прилегает парковая зона, а на дворовой территории жилого комплекса будут посажены деревья.
Первая очередь застройки ЖК «Keruen Sarai» будет состоять из 9 малоэтажных блоков. Всего в комплексе предусмотрено строительство 1-,2- и 3-комнатных квартир и двухэтажных таунхаусов. На одной площадке будут располагаться не более двух квартир, а таунхаусы иметь собственные входные группы и террасы.