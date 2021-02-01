РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Дома в восточном стиле появятся в центре Туркестана

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане началось строительство жилого комплекса «Keruen Sarai», который будет выполнен в восточном стиле и расположится в самом центре духовной столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    АО «СПК «Туркестан» совместно с партнер-инициатором реализует проект по строительству нового жилого комплекса «Keruen Sarai». Жилой комплекс в восточном стиле будет возведен в культурно-духовном центре города Туркестана, недалеко от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи.

    Через территорию строящегося комплекса проходит основная пешеходная аллея города, а вокруг располагаются новые городские объекты и достопримечательности. С восточной стороны к комплексу прилегает парковая зона, а на дворовой территории жилого комплекса будут посажены деревья.

    Первая очередь застройки ЖК «Keruen Sarai» будет состоять из 9 малоэтажных блоков. Всего в комплексе предусмотрено строительство 1-,2- и 3-комнатных квартир и двухэтажных таунхаусов. На одной площадке будут располагаться не более двух квартир, а таунхаусы иметь собственные входные группы и террасы.



    Теги:
    Туркестанская область Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:30
    Нам жалоб не поступало - глава Минпромышленности об «одноразовой форме» для Азиады
    Сегодня, 14:30
    Десятое «серебро» Азиады-2023 принес Казахстану Данил Мусабаев
    Сегодня, 14:24
    Чисто ДТП снизилось после легализации авто - МВД РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!