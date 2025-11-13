Дома повреждены из-за порыва водопроводной трубы в Шымкенте

Видео с трещинами на стенах и просевшим фундаментом местные жители прислали журналистам и рассказали о своих опасениях в соцсетях. Люди говорят, что живут в постоянном страхе и просят компетентные органы обратить внимание на их проблему.

По словам жителей, утечка произошла на улице Садовая и, предположительно, длилась около месяца. За это время, уверяют они, почва под домами размылась, что привело к разрушению построек.

— Были вызваны аварийные службы. Однако размер нанесенного ущерба и масштаб проблемы до сих пор не оценены по существу. Хотя нас уверяли, что причина выявлена и устранена, на деле все обстоит иначе. На протяжении двух месяцев мы живем в страхе — и за дома, и за свои жизни. Если в начале работы по оказанию помощи велись, то сейчас все остановлено. Нас оставили наедине с нашими проблемами, — делится одна из жительниц.

Фото от жителей

По ее словам, один дом уже снесен полностью, еще два признаны аварийными.

В «Управлении водопровода и канализации» акимата Шымкента подтвердили факт порыва водопроводной трубы и сообщили, что утечка произошла 12 сентября.

— В 15:30 в центральную диспетчерскую службу поступила заявка о разрушении забора по адресу Кайнарбулак, ул. Садовая (Степная). При осмотре выявлено, что из-за порыва трубы диаметром 355 мм произошла утечка воды, в результате чего были повреждены четыре дома и нанесен материальный ущерб потребителям массива Кайнарбулак, — отметили в ведомстве.

Фото от жителей

По данным предприятия, за счет спонсорских средств начаты работы по ремонту и восстановлению объектов, а также выплачена компенсация за аренду жилья семьям, временно переселенным в съемные квартиры.

— Однако, в связи с тем, что данная водопроводная сеть не находится на балансе предприятия, правовые основы для возмещения указанных затрат отсутствуют, — пояснили в компании.

Фото от жителей

На официальный запрос корреспондентов Kazinform в городском акимате сообщили, что восстановительные работы ведутся по нескольким адресам:

ул. Жанакурылыс, дом 330 — укреплен фундамент жилого дома, выполнена обвязка основания металлическим каркасом для усиления несущей способности конструкции. Залита усиленная фундаментная подушка. Завершен снос придомового ограждения, ведутся восстановительные работы. Далее планируется реставрация внутренних помещений: ремонт стен и полов, восстановление инженерных сетей, отделочные работы.

Фото от жителей

ул. Садовая, дом 3 — аварийный дом демонтирован. Завершен один из основных этапов нового строительства — устройство фундамента с заливкой железобетонной основы и армированием. В ближайшее время подрядчики перейдут к строительству несущих конструкций, укладке полов, кровельным работам, монтажу инженерных систем, внутренней и внешней отделке.

ул. Садовая, дом 2 — выполнено усиление основания здания: залита усиленная фундаментная подушка. Далее планируется реставрация внутренних помещений, включая ремонт стен, полов, инженерных сетей и отделочных покрытий.

Фото от жителей

ул. Жанакурылыс, дом 668/1 — запланировано устройство усиленной фундаментной подушки с последующим проведением восстановительных работ внутри дома. Восстановление включает ремонт инженерных сетей, стен, полов и отделочных элементов.

