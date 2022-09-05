Дома площадью 100 кв. метров будут построены для жителей села Аманкарагай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потерявшим жилье при пожарах жителям Костанайской области построят новые дома. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Наиболее пострадавшим населенным пунктом из-за сильных природных пожаров является село Аманкарагай. В Костанайской области уничтожено огнем 108 объектов, в том числе 91 дом: в Аманкарагай – 85 и в селе Озерное – шесть.

По итогам технического обследования выявлено, что жилые дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Так, для строительства домов определен земельный участок площадью 2 га в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 кв. метров на участке 8 соток. Необходимо отметить, что село Аулиеколь является районным центром с готовой инфраструктурой. В населенном пункте имеются объекты социально-бытового назначения.

«С привлечением местных подрядных организаций мы начинаем строительно-монтажные работы. Будут применены строительные материалы только местного содержания. Поставлена задача оперативно сработать. МИИР РК принимаются все меры, чтобы завершить строительство в течение двух месяцев. Вопрос находится на личном контроле главы МИИР», – отметил вице-министр Еркебулан Дауылбаев.

Институтами АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК на безвозмездной основе за счет собственных средств начата разработка проекта инженерных сетей. Ожидается, что государственная экспертиза также будет осуществлена за счет средств институтов.

По поручению Главы государства выделены необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Премьер-Министром РК в ходе совещания по ситуации с природными пожарами в Костанайской области было поручено незамедлительно начать работы по строительству новых домов для потерявших жилье граждан. На сегодняшний день МИИР РК проведена работа по восстановлению транспортного сообщения, также ведутся работы по восстановлению бесперебойного функционирования всех инфраструктурных объектов.