Дома купца Белова: как купеческие усадьбы стали хранителями истории

По словам собеседницы, к концу XIX — началу XX столетия Атбасар сформировался как один из значимых торговых узлов региона. В городе регулярно проходили масштабные ярмарки, на которые съезжались русские купцы, а также торговцы из стран Средней Азии.

Активная торговля скотом, зерном и ремесленными изделиями способствовала экономическому подъему и росту благосостояния местных жителей.

— Существует версия, что название города Атбасар происходит от словосочетания «Ат базары», что в переводе означает «конный рынок» или «конская ярмарка». Это связано с тем, что торговля лошадьми занимала особое место в жизни города. По преданию, именно в Атбасаре знаменитый казахский борец, певец и композитор Балуан Шолак приобрел своего легендарного скакуна Акбозата, ставшего символом его силы и славы. Данная легенда подчеркивает историческое значение города как центра коневодства и народных традиций, — отметила Гулим Рахимжанова.

В советское время Атбасар превратился в промышленный центр.

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

Дом, переживший эпохи

Особое место в архитектурном наследии города занимает дом купца Александра Белова, построенный в 1911 году. Этот дом является ярким образцом городской усадебной архитектуры начала XX века и ныне служит зданием Атбасарского историко-краеведческого музея.

— Высокое двухэтажное строение выполнено в смешанной технике: первый этаж — кирпичный, массивный и устойчивый, второй этаж — деревянный, со стенами, рублеными из бревен «без остатка», что является характерной особенностью плотницкого дела того времени. Архитектура здания отражает стиль эклектики, популярный в рубеже XIX–XX веков. Эклектичность проявляется в выразительной отделке фасадов, сложных формах кровли и декоративных деталях, объединяющих элементы разных архитектурных направлений, — отметила Гулим Рахимжанова.

Планировка дома имеет прямоугольную форму, а главный фасад украшен двумя угловыми ризалитами, что придает зданию величественный и устойчивый облик.

Такие элементы использовались в богатых купеческих усадьбах, подчеркивая статус их владельцев.

— Александр Белов был заметной фигурой в истории города — инженер-геолог, один из участников исследования минеральных ресурсов Атбасарского уезда. Его усадьба стала не только домом, но и важным общественным пространством, в котором в разные годы размещались уездный ревком, исполнительные комитеты, милиция и городская библиотека. 5 ноября 1978 года в здании усадьбы был открыт Атбасарский историко-краеведческий музей. Огромный вклад в его создание внесла Клара Амирова — сотрудница библиотеки, собравшая первые коллекции экспонатов. Позже ее имя было присвоено одной из улиц города. В 1988 году дом Белова полностью передали музею, который по сей день является центром изучения и популяризации истории Атбасарского региона, — добавила собеседница.

Школа, ставшая госпиталем

Еще ранее, в 1909 году, тот же купец Белов возвел здание, специально предназначенное для высшего начального училища, что стало важным шагом в развитии образования в Атбасаре.

В последующие годы в этом здании размещалась гимназия, где обучались дети из города и близлежащих населенных пунктов.

— В годы Великой Отечественной войны здание школы было переоборудовано под эвакуированный госпиталь, в котором проходили лечение раненые бойцы, прибывавшие с фронта. Медицинский персонал и местные жители оказывали всестороннюю помощь, — отметила Гулим Рахимжанова.

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

В послевоенный период здание вновь использовалось в образовательных целях. В конце 1990-х годов в него переехала Атбасарская вспомогательная школа, где и поныне продолжается работа по обучению и воспитанию детей, нуждающихся в особом педагогическом подходе.

Память, которую важно сохранить

Дом купца Белова, а также здание высшего начального училища, возведенное им же, сегодня признаны памятниками историко-культурного наследия акмолинского региона.

Эти архитектурные сооружения являются яркими образцами городской застройки конца XIX — начала XX века и наглядно отражают развитие Атбасара.

— Сохранившиеся до наших дней, они служат важными свидетельствами истории города, его торгового, образовательного и общественного становления. Данные здания не только украшают городской облик, но и выполняют значимую культурно-просветительскую функцию, напоминая современным поколениям о богатом прошлом края и необходимости бережного отношения к историческому наследию, — подытожила Гулим Рахимжанова.

Фото Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Акмолинской области

