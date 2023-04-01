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Дома для пострадавших от паводка сельчан в Актюбинской области построят за два месяца

Автор:  
Самал Ендибаева
1 Апреля 2023, 16:20
Дома для пострадавших от паводка сельчан в Актюбинской области построят за два месяца Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Кобдинском районе начато строительство 24 домов для сельчан, пострадавших от паводка. С ходом работ ознакомился аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как известно во время паводка и подъема уровня реки в селе Кобда были подтоплены несколько десятков домов, кафе, СТО и ФОК. В селе был объявлен режим ЧС. Была организована комиссия для оценки ущерба от паводка.

На сегодняшний день начато строительство новых домов площадью 100 квадратных метров. В строительно-монтажных работах задействованы пять подрядных компаний.

«Строительно-монтажные работы начаты. Перед каждой подрядной компанией стоит задача построить 5-6 домов площадью 100 квадратных метров. Все необходимые материалы заготовлены, имеется достаточное количество спецтехники, рабочей силы, никаких вопросов нет», - доложил директор ТОО «AiserStroyService» (одной из подрядных компаний) Айдын Есмуханов.
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В настоящее время заложен фундамент семи домов.

Глава региона вместе с жителями, собравшимися на стройплощадке, выбрал единый проект домов. Планируется за два месяца завершить строительство и ввести в эксплуатацию дома.

«За два месяца построим и введем в эксплуатацию все дома. Единый проект выбран. Я прошу каждого из вас быть с нами. Вопрос строительства жилья находится на моем личном контроле», - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Ранее сообщалось, что Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в селе Кобда.
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Актюбинская область   Акимат   Строительство   Паводок   Ералы Тугжанов  
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