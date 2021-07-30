+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 19 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дома для нуждающихся строят в Кентау жители села

30 Июля 2021 22:40
Поделиться:
Дома для нуждающихся строят в Кентау жители села

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители села Карнак города Кентау приступили к строительству жилья для многодетных матерей-одиночек, нуждающихся в собственных домах. Сегодня возводятся жилые объекты для двух семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Более 260 наркопреступлений выявили в Туркестанской области с начала года
Той на 100 человек остановили в Арыси Разбившего экран банкомата хулигана задержали в Туркестанской области Неосвоенные средства на строительство жилья в ВКО перенаправят на социальные объекты

Добрые дела творятся благодаря активным граждан села. А главный среди активистов - Бекзат Хабибов.

«Сельские активисты оказывают разную помощь нуждающимся семьям. Я лично поддерживаю такое доброе дело. Мы обеспечили дом необходимой бытовой техникой. Выдачу продуктов питания мы организуем регулярно. Мы решили, что будем строить дома для бездомных, и многие это поддержат», - сказал Б. Хабибов.

По словам активистов села, количество желающих оказать помощь растет. До этого момента жители обеспечивали нуждающихся семей бытовыми техническими изделиями, оказывали им различную поддержку и помощь. В ближайшее время сельские активисты намерены построить дома для бездомных.




Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Акимат   #Жилье  
Поделиться:
Новости по теме
Более 260 наркопреступлений выявили в Туркестанской области с начала года
Той на 100 человек остановили в Арыси
Разбившего экран банкомата хулигана задержали в Туркестанской области
Неосвоенные средства на строительство жилья в ВКО перенаправят на социальные объекты
Популярное
1 Новые общественные пространства и дворы обустраивают в Нур-Султане
2 Коронавирус: 16 регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана
4 Дожди с грозами прогнозируют 30 июля в Казахстане
5 Динамика летальности за последнюю неделю увеличилась в 1,7 раза в Акмолинской области
Читайте также
Восемь нарушителей карантина выявили за день в Нур-Султане
Той на 100 человек остановили в Арыси
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив