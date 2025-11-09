РУ
    03:58, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу за $2,3 млн

    В престижном районе Jamaica Estates в Нью-Йорке на продажу выставлен дом, где Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу за $2,3 млн
    Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

    Пятикомнатное здание в тюдоровском стиле было построено в 1940 году отцом будущего американского лидера. После переезда семьи Трампов дом неоднократно переходил из рук в руки. Его площадь составляет около 232 квадратных метра.

    По данным источника, последний владелец сдавал недвижимость в аренду, что привело к ее упадку. В 2025 году девелопер Томми Лин приобрел дом за $835 тысяч. 

    По его словам, объект находился в «непригодном для жилья» состоянии: отсутствовали водоснабжение и электричество, а прорыв трубы вызвал сильное поражение плесенью в подвале и на крыше.

    После капитального ремонта, стоимость которого составила около $500 тысяч, общие вложения превысили $1,3 млн. Сейчас Лин выставил дом на продажу за $2,3 млн. Отметим, средняя цена на дом в районе Jamaica Estates составляет около $1,5 млн.

    Напомним, в ходе саммита «Центральная Азия — США» президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности посетить Казахстан.

    Жанар Альжанова
