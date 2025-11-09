Дом детства Дональда Трампа выставлен на продажу за $2,3 млн

Пятикомнатное здание в тюдоровском стиле было построено в 1940 году отцом будущего американского лидера. После переезда семьи Трампов дом неоднократно переходил из рук в руки. Его площадь составляет около 232 квадратных метра.

По данным источника, последний владелец сдавал недвижимость в аренду, что привело к ее упадку. В 2025 году девелопер Томми Лин приобрел дом за $835 тысяч.

По его словам, объект находился в «непригодном для жилья» состоянии: отсутствовали водоснабжение и электричество, а прорыв трубы вызвал сильное поражение плесенью в подвале и на крыше.

После капитального ремонта, стоимость которого составила около $500 тысяч, общие вложения превысили $1,3 млн. Сейчас Лин выставил дом на продажу за $2,3 млн. Отметим, средняя цена на дом в районе Jamaica Estates составляет около $1,5 млн.

Напомним, в ходе саммита «Центральная Азия — США» президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности посетить Казахстан.