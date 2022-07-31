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Должностные лица осуждены за покровительство казино в Талдыкоргане
31 Июля 2022 02:30

Должностные лица осуждены за покровительство казино в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении двух должностных лиц за получение взятки, а также представителя казино за дачу денег должностному лицу в значительном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Должностным лицам были предъявлены обвинения в получении взятки в виде денег в значительном размере, неоднократно, в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору, а руководителю казино - в даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере.

Судом установлено, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего преступного замысла, они обусловились, что один из них - А.Е.Д. - займется вопросами переговоров с представителями казино на предмет осуществления покровительства их деятельности за денежное вознаграждение, тогда как от второго сотрудника - Т.А. - последует их покровительство со стороны ДЧС Алматинской области.

12 апреля 2022 года Т.А. обратился к ранее знакомой ему руководителю игрового зала, озвучив ей предложение о покровительстве деятельности в течение одного года указанного игрового зала со стороны ОЧС города Капшагай и ДЧС Алматинской области, выраженном в не проведении проверок на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, и не привлечении к административной ответственности в случае установления нарушений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 долларов США.

Подсудимые предъявленное обвинение признали в полном объеме.

В судебных прениях прокурор просил суд признать подсудимого А.Е.Д. виновным по предъявленному обвинению, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35-кратного размера суммы взятки, что составляет 15 739 500 тенге, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Подсудимому Т.А. наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, что составляет 47 137 300 тенге, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Подсудимой - руководителю казино - наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 8 994 000 тенге, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности.

Вина подсудимых доказана заключениями экспертов, показаниями соучастников, свидетелей, результатами негласных следственных действии и другими объективными доказательствами.

Согласно статьи 53 УК, обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признаны чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, первые судимости. Также суд учел явку одного из правоохранителей с повинной, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других участников правонарушения.

«Судом А.Е.Д. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки в размере 6 745 500 тенге. Т.А. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки в размере 47 137 300 тенге. Руководитель казино признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки в размере 6 745 500 тенге, без конфискации имущества. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе городского суда Талдыкоргана.

В апреле этого года Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника ДЧС по Алматинской области и начальник отдела по ЧС города Капшагая (ныне Конаев). Их подозревали в покровительстве казино.


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