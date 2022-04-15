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    Взятку от представителя казино получили госслужащие в Алматинской области

    15 Апреля 2022, 20:38

    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области чиновники за покровительство казино получили взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области, в отношении которого избрана мера пересечения в виде «домашнего ареста» и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям города Капшагая Алматинской области.

    «Изобличенные в группе лиц по предварительному сговору получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство», - уточнили в ведомстве.

    В агентстве добавили, что расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Коррупция ДЧС
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