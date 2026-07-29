Должникам в Казахстане станет проще договориться с банками: создана новая платформа

Казахстанцам с несколькими кредитами станет проще договориться с банками и микрофинансовыми организациями о погашении долгов. Для этого в стране создадут Единый центр урегулирования задолженности, передает корреспондент агентства Kazinform.

О новых механизмах поддержки заемщиков на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал директор департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

По его словам, в Казахстане формируется единая система урегулирования финансовых споров и задолженности, которая сделает этот процесс более понятным, доступным и удобным для заемщиков.

Все существующие механизмы — индивидуальное и коллективное урегулирование задолженности, восстановление платежеспособности и сопровождение граждан по вопросам банкротства — планируется объединить в Едином центре урегулирования задолженности, который будет работать на базе финансового омбудсмена.

Новые правила работы финансового омбудсмена Агентство утвердило 27 июля. Они вступят в силу с 1 января 2027 года. Финансовый омбудсмен объединит компетенции банковского, микрофинансового и страхового секторов, а также станет площадкой для обсуждения вопросов защиты прав заемщиков с участием общественных организаций.

Единая цифровая платформа

Одним из ключевых элементов новой системы уже стала цифровая платформа finkelisim.kz, работающая по принципу «одного окна». Она позволит гражданам с просроченной задолженностью перед несколькими кредиторами пройти единую процедуру урегулирования долгов.

Как пояснил Александр Терентьев, заемщику необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти биометрическую идентификацию. После этого система автоматически проверит его данные через кредитные бюро. Если заявитель соответствует установленным требованиям, платформа сформирует единый пакет документов и направит сведения кредиторам для подтверждения размера задолженности. Затем заемщик получит на подпись единый график погашения долга и медиативное соглашение.

— На подписание документов дается 72 часа. После подписания данного соглашением заемщиком, кредиторы обязаны приостанавливать любые меры по взысканию задолженности, а заемщик начинает погашать долг по единому графику, — отметил он.

По словам спикера, воспользоваться новым механизмом можно будет только один раз. Если заемщик нарушит условия соглашения и допустит просрочку более чем на 40 дней, кредиторы смогут возобновить взыскание задолженности, а повторное обращение к процедуре станет невозможным.

Воспользоваться платформой могут заемщики, имеющие просрочку свыше 90 дней по двум и более беззалоговым потребительским займам. Размер общей задолженности должен составлять от 150 до 1600 МРП — в 2026 году это от 648 тысяч до 6,9 миллиона тенге.

По оценкам Агентства, на первом этапе новый механизм сможет охватить около 350 тысяч проблемных заемщиков.

— Главный социальный смысл платформы заключается в том, что оценивается вся долговая нагрузка заемщика, а не каждый кредит отдельно. Это позволяет подобрать действительно выполнимые условия погашения. Для социально уязвимых категорий предусмотрены более длительные сроки и меньшие ежемесячные платежи, чтобы решение было не формальным, а реально исполнимым для семьи, — заметил Александр Терентьев.

В дальнейшем функционал платформы планируется расширить. На следующем этапе ее интегрируют с системой частных судебных исполнителей, а затем — с механизмами восстановления платежеспособности и банкротства физических лиц. В результате весь процесс — от досудебного урегулирования задолженности до возможного банкротства — будет объединен в единую систему.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменены подходы к кредитованию граждан и урегулированию проблемной задолженности.