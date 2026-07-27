Кредиты для погашения кредитов: в Казахстане взялись за «долговую спираль»

В Казахстане изменены подходы к кредитованию граждан и урегулированию проблемной задолженности. Данные меры направлены на предотвращение ситуации, когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых долгов. Соответствующие нормы содержатся в пакете подзаконных актов, одобренном правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazinform.

Основной принцип заключается в том, что финансовые трудности заемщика должны решаться путем своевременного урегулирования имеющейся задолженности, а не за счет выдачи новых займов.

В связи с этим существенно ужесточены требования к кредитованию граждан с признаками ухудшения платежной дисциплины. Если ранее ограничения на выдачу новых кредитов применялись только при наличии просрочки свыше 90 дней, то с 2025 года банкам запрещено выдавать новые потребительские займы гражданам, имеющим просрочку более 30 дней по банковским займам и более 1 дня по микрокредитам.

Кроме того, введен запрет на повторное кредитование граждан, которым в течение последних трех лет была списана задолженность, а также заемщиков, по обязательствам которых проводилась формальная реструктуризация без фактического восстановления их платежеспособности. Эти меры направлены на исключение практики постоянного рефинансирования проблемной задолженности и предотвращение дальнейшего роста долговой нагрузки.

Кардинально изменился и подход к оценке платежеспособности заемщиков. Впервые на нормативном уровне введена категория высокорисковых заемщиков, к которой относятся граждане с совокупностью факторов повышенного риска: высокой долговой нагрузкой, наличием просроченной задолженности, короткой кредитной историей, отсутствием подтвержденного дохода либо ранее проведенной реструктуризацией обязательств.

В отношении таких клиентов банки и микрофинансовые организации обязаны применять усиленные процедуры оценки платежеспособности, а также осуществлять постоянный мониторинг их финансового положения. Такой подход позволит повысить качество кредитных решений и снизить риски возникновения проблемной задолженности в будущем.

Как сообщалось ранее, новая система защиты потребителей финансовых услуг вводится в Казахстане.