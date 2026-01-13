РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:37, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Долю многолетних насаждений увеличат в Алматы в 2026 году

    В этом году в Алматы планируют высадить более полумиллиона растений, включая крупномерные деревья, стандартные саженцы и многолетние кустарники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    растения, алматы, цветы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы прошло совещание по вопросам озеленения города с участием акима Дархана Сатыбалды, где обсудили текущий статус цветочного и декоративного оформления, а также планы развития зеленого каркаса на 2026 год.

    В приоритете — увеличение доли многолетних насаждений, расширение площадей озеленения и использование растений, устойчивых к климату, с применением водосберегающих технологий.

    акимат Алматы, аким Алматы, Дархан Сатыбалды
    Фото: акимат Алматы

    Как уточняется, в 2026 году планируется высадить около 7,5 тыс. крупномерных деревьев высотой 5–6 метров, 38 тыс. стандартных саженцев и более 500 тыс. многолетних кустарников.

    Работы пройдут на 23 участках: вдоль магистралей, на въездах в город, в прибрежных зонах рек и общественных пространствах.

    Алматы, цветы, озеленение
    Фото: акимат Алматы

    Отдельное внимание направлено вертикальному озеленению и обновлению зеленых коридоров.

    Также запланирована разработка дендрологического плана Алматы до 2030 года и расширение автоматизированных систем полива с переходом на техническую воду. Доля хвойных пород в новых посадках увеличится с 4% до 20%.

    Отметим, что в Алматы насчитывается более 4,3 млн зеленых насаждений.

