Доля курящих в Казахстане уменьшилась до 15%

Производство табачной продукции в Казахстане резко выросло. За январь–июнь 2026-го в стране выпустили 14,2 млрд сигар, черут, сигарилл, сигарет и папирос — на 35,2% больше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

За январь–июнь 2024-го объём производства составлял 7,6 млрд штук, в 2025 году он увеличился до 10,5 млрд штук. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го выпуск вырос на 69%.

За январь–май 2026 года казахстанские фабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 89,9%. Годом ранее показатель составлял 73,5%. Производство выросло на 33,4%, до 11,2 млрд штук, тогда как импорт сократился на 58,4%, до 1,3 млрд штук. Доля импортной продукции уменьшилась с 26,5% до 10,1%.

Основным направлением использования продукции стал экспорт. За январь–май 2026 года поставки сигарет и папирос за рубеж достигли 6,7 млрд штук, увеличившись за год в 3,7 раза. Реализация на внутреннем рынке, напротив, сократилась на 39,9%, до 5,8 млрд штук.

На фоне роста производства доля курящих среди населения продолжает уменьшаться. В 2026 году табак курят 15,1% казахстанцев в возрасте от 15 лет. В 2025-м показатель составлял 17,5%, в 2024-м — 20,7%, в 2023-м — 19,4%.

Удельный вес использующих электронные сигареты за год уменьшился с 0,5% до 0,4%. Системы нагревания табака типа IQOS и glo используют 0,9% населения (годом ранее — 1,2%).

Доля курящего населения рассчитана по результатам выборочного обследования 12 тыс. домашних хозяйств во всех регионах Казахстана, в рамках которого анкету заполнял один член каждого домохозяйства в возрасте от 15 лет.

В 2026 году табак курят 30,5% мужчин и 4,9% женщин. Годом ранее их доли составляли 34% и 5%, а в 2024 году — 39,8% и 7,6% соответственно.

Электронные сигареты в 2026-м используют 0,5% мужчин и 0,3% женщин, а системы нагревания табака типа IQOS и glo — 1,3% мужчин и 0,6% женщин. По обоим видам продукции показатели также уменьшились по сравнению с предыдущим годом.

Ранее 15 тысяч пачек сигарет без маркировки изъяли в Петропавловске.