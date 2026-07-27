15 тысяч пачек сигарет без маркировки изъяли в Петропавловске

Полицейские в Петропавловске изъяли около 15 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки и 180 литров жидкости с запахом спирта, обнаруженных на складе в одном из торговых домов, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В ходе проверки складского помещения в одном из торговых домов центральной части города сотрудники полиции выявили крупную партию табачной продукции без обязательной маркировки и жидкость с характерным запахом спирта. Установлено, что помещение арендовал 54-летний житель города. При осмотре изъято около 30 коробок с табачной продукцией — всего 1500 блоков, или порядка 15 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки. Кроме того, полицейские изъяли 36 пятилитровых пластиковых емкостей с жидкостью с характерным запахом спирта общим объемом 180 литров, — сообщили в Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz.

Вся обнаруженная продукция изъята. Собранные материалы переданы в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.

По данным ведомства, с начала года в СКО за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения либо распитие алкогольных напитков в общественных местах к ответственности привлечены 7018 человек. За нарушения правил реализации алкогольной продукции привлечены 152 правонарушителя, за незаконную реализацию алкогольной продукции — 166, за нарушения в сфере оборота этилового спирта — 4. Из незаконного оборота изъято свыше 7600 литров алкогольной продукции. Работа по выявлению и пресечению незаконного оборота табачной и алкогольной продукции продолжается в рамках реализации принципа «Закон и порядок».

Ранее сообщалось, что из Грузии экстрадировали казахстанца по делу о наркобизнесе с оборотом 1,8 млрд теңге.