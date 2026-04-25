Доля инновационных предприятий снизилась в Жамбылской области

По данным Палаты предпринимателей Жамбылской области, внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в регионе выросли с 2,1 млрд тенге в 2020 году до более чем 6,1 млрд тенге в 2025 году. Однако этот рост пока не привел к ощутимым результатам для экономики региона.

Как отметил заместитель директора палаты предпринимателей Айдар Абдыкадыров, уровень инновационной активности предприятий снизился с 13,7% до 8,5%.

— Из более чем 750 предприятий региона инновациями занимаются только 64. Это говорит о том, что подавляющее большинство бизнеса по-прежнему не вовлечено в инновационные процессы, — сообщил он.

Особенно тревожная ситуация складывается в обрабатывающей промышленности. Если в 2022 году уровень инновационной активности в этом секторе составлял 9,6%, то к 2024 году он снизился до 4,9%. Фактически, только семь предприятий из 142 внедряют на производстве новые технологии.

Снижается и объем реализованной инновационной продукции. Если в 2020 году он составлял 63,5 млрд тенге, то в 2024 году — уже 22,5 млрд тенге. Это означает, что свидетельствует о том, что даже разработанные решения не доходят до рынка или не находят спроса.

Отдельно отмечается, что в регионе крайне ограничено число организаций, занимающихся НИОКР — всего семь-девять структур на протяжении последних лет. Это существенно сужает возможности для формирования полноценной инновационной экосистемы.

Среди ключевых проблем — слабая связка между наукой и бизнесом, низкая вовлеченность предпринимателей, а также нехватка механизмов сопровождения проектов от идеи до выхода на рынок.

Вместе с тем с 2026 года в стране введены дополнительные налоговые стимулы. Теперь бизнес может относить расходы на НИОКР на вычеты и уменьшать налогооблагаемый доход на 200% от суммы таких затрат. По мнению спикера, это может стать драйвером для вовлечения предприятий в инновационные процессы, если меры будут доступными и понятными для бизнеса.

В Палате предпринимателей считают, что для изменения ситуации необходимы системные меры, включая создание платформ взаимодействия науки и бизнеса, расширение механизмов софинансирования проектов и усиление роли вузов в прикладных исследованиях.

