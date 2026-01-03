Доля электромобилей на авторынке в Норвегии достигла 95,9%

Норвежская федерация автомобильных дорог (OFV) обнародовала данные о продажах автомобилей за 2025 год.

Согласно этим данным, в прошлом году электромобили составили 95,9% всех новых автомобилей, проданных в 2025 году. В 2024 году этот показатель составлял 88,9%.

В прошлом году доля дизельных автомобилей сократилась с 2,3% до 1%, а доля бензиновых автомобилей — с 0,8% до 0,3%.

В 2025 году количество автомобилей, зарегистрированных в стране, увеличилось на 40% по сравнению с 2024 годом и достигло 179 549 единиц.

— Норвегия, являющаяся крупным производителем нефти, не применяла налоги на автомобили, работающие на ископаемом топливе, к полностью электрическим автомобилям. Однако после того, как в октябре 2025 года правительство объявило о повышении налогов, которое вступит в силу с января 2026 года, покупатели в последнее время все чаще стали отдавать предпочтение электрическим автомобилям, — пишет издание.

В стране электромобили стоимостью до 300 тысяч норвежских крон (около 27 тысяч евро) в 2026 году по-прежнему будут освобождены от НДС.

Американская компания Tesla с долей рынка 19,1% пятый год подряд стала самым продаваемым автомобильным брендом в Норвегии.

Немецкая Volkswagen заняла второе место с долей 13,3%, а Volvo Cars — третье с долей 7,8%. Доля рынка автомобилей, произведенных в Китае, также выросла с 10,4% до 13,7%.

Ранее сообщалось, что льготу на ввоз электрокаров продлили трем странам ЕАЭС.