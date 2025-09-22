РУ
    Доллар укрепился до 542 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 542,67 тенге, поднявшись на 1,33 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 сентября установлен на уровне 541,19 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 542,59 тенге, продают по 544,42 тенге. Евро торгуется в диапазоне 636,47–640,99 тенге, а рубль — 6,39-6,51 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 541,41 тенге, продают по 546,47 тенге. Евро можно приобрести по 635,46 тенге, а продать по 643,46 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 542,35 тенге, а продают по 545,29 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 635,92 — 640,29 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 сентября средневзвешенный курс доллара составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге. 

