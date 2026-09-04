Доллар укрепил позиции к теңге на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 456,56 теңге, поднявшись на 0,53 теңге. Официальный курс Национального банка на 4 сентября установлен на уровне 455,86 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны жители могут продать доллар в среднем по 454,00 теңге, а купить — по 461,01 теңге. Евро можно продать по 526,00 теңге, а приобрести — по 536,00 теңге. Российский рубль принимают по 5,00 теңге, продают — по 5,27 теңге.

В Алматы доллар можно продать в среднем по 456,22 теңге, а купить — по 458,27 теңге. Евро жители могут продать по 529,22 теңге, а приобрести — по 533,94 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,17 теңге, а купить по 5,29 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар можно продать по 456,44 теңге, а купить — по 459,00 теңге. Евро можно продать по 529,48 теңге, приобрести — по 534,15 теңге. Российский рубль можно сдать по 5,16 теңге, а купить — по 5,22 теңге.

По итогам дневных торгов 3 сентября средневзвешенный курс доллара составил 455,86 теңге, поднявшись на 0,47 теңге.