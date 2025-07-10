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    15:52, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар продолжает умеренное снижение на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта доллар
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,34 тенге, снизившись на 0,56 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 июля установлен на уровне 518,97 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,20 тенге, продают по 520,97 тенге. Евро торгуется в диапазоне 607,51–611,38 тенге, а рубль — 6,55–6,67 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 516,52 тенге, продают по 522,55 тенге. Евро можно приобрести по 605,48 тенге, продать по 612,48 тенге. Курс рубля варьируется от 6,55 до 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 517,75 тенге, а продают по 520,75 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 607,35 – 611,35 тенге, а рубль в районе 6,54 – 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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