Доллар продолжает расти: курс валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 446,40 тенге, продажи - 447,85 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,01 тенге, продают по 448,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 484 тенге, продают по 487,91 тенге. В Астане средний курс покупки - 481,01 тенге, продажи - 487,05 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,93 тенге, продают по 5,00 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,89 тенге, продают по 5,00 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,25 тенге, 1 евро – 485,18 тенге, 1 рубль – 4,96 тенге.

Ранее ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы негативно повлияли на курс тенге на уходящей неделе.