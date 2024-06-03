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    09:41, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Доллар продолжает расти: курс валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 июня

    доллар
    Фото: pexels.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 446,40 тенге, продажи - 447,85 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,01 тенге, продают по 448,97 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 484 тенге, продают по 487,91 тенге. В Астане средний курс покупки - 481,01 тенге, продажи - 487,05 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,93 тенге, продают по 5,00 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,89 тенге, продают по 5,00 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 447,25 тенге, 1 евро – 485,18 тенге, 1 рубль – 4,96 тенге.

    Ранее ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала, какие факторы негативно повлияли на курс тенге на уходящей неделе. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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